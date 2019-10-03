عاجل اليمن : السفير أحمد علي يظهر قبل قليل ويوجه هذا الخطاب الرسمي .. شاهد ما ورد فيه

شكرا لقرائتكم خبر عن السفير أحمد علي يظهر قبل قليل ويوجه هذا الخطاب الرسمي .. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر العميد أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس الراحل، والسفير اليمني الأسبق لدى الإمارات، عبر برقية عزاء بعثها لأسرة الفقيد عبدالرحمن طواف.

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وفي التفاصيل، بعث أحمد علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة إلى الأخ الأستاذ محمد هادي طواف وإخوانه وجميع آل طواف بمحافظة عمران في وفاة العميد عبد الرحمن هادي طواف الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل، إثر إصابته بمرض خلال الفترة الأخيرة.

وعبَّر أحمد علي عبدالله صالح عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب، سائلاً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.