«فرق ميدانية» تتابع مطابقة أسماء المنشآت مع سجلاتها التجارية بالمدينة

نفذت فرق ميدانية تابعة للإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة المدينة المنورة، بالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة، جولات ميدانية شملت 75 منشأة تجارية في السوق المركزي؛ للتأكُّد من مطابقة الاسم التجاري والسجل التجاري لها.

وتأتِي الجولات الميدانية ضمن مبادرة تهدف لحماية المستهلك من التضليل والوقوع في اللبس، وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، وكذلك الثقة بين المستهلك والمنشأة، وضمان عدم التحايل باستخدام أسماء اللوحات على المحال التجارية.

وأسفرت الجولات عن ضبط 68 محلًا غير مطابق للاشتراطات، وعدد 4 رخص منتهية الصلاحية.