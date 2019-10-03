وزارة الثقافة تحدّد موعد «الانطلاقة الجديدة» لمهرجان الجنادرية

حددت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، موعد الانطلاقة الجديدة للمهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية»؛ حيث سيكون في شهر نوفمبر من عام 2020، وذلك بعد تسلّم الوزارة مهمة الإشراف على المهرجان من وزارة الحرس الوطني، في شهر يوليو الماضي.

وبدأت وزارة الثقافة استعداداتها لتقديم دورة متميزة تستكمل بها النجاحات التي حققها المهرجان في سنواته السابقة، وأكّد المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة عبدالكريم الحميد أنَّ الوزارة تسعى لتطوير المحتوى الثقافي للمهرجان وتقديم فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة.

ونبَّه إلى حرص الانطلاقة الجديدة على أن تعكس عمق التراث الوطني، وتواكب قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها المملكة في وقت متزامن مع ما يُتيحه ذلك من فرص تقديم الثقافة السعودية الغنية للزوار من مختلف دول العالم.

وأضاف: منذ تسلّم الوزارة مهمة الإشراف على المهرجان وهي تعمل مع العديد من الجهات لوضع تصور شامل للدورة المقبلة من المهرجان ودراسة زيادة أيام فترته التشغيلية، ضمن خطة استراتيجية تحسينية للمهرجان تستمر لثلاث سنوات قادمة لضمان ظهوره بالشكل الذي يليق بمكانة المملكة وتطلعات الجمهور من مختلف الشرائح.

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وأوضح الحميد أن وزارة الثقافة بدأت بتنظيم سلسلة من اللقاءات وورش العمل المتعددة مع خبراء ومثقفين من أجل بحث سبل تطوير المهرجان وإثرائه بمحتوى ثقافي يواكب النهضة الحضارية التي تعيشها المملكة في ظل رؤية 2030، مشيرًا إلى أنّ هذه اللقاءات والورش مستمرة على مدى الأشهر القليلة القادمة لزيادة مساحة النقاش المشترك بين الوزارة والخبراء الذي يمثلون شرائح اجتماعية مختلفة.

وبين الحميد أنّه بموازاة ذلك فإنّ عملية نقل جميع ملفات المهرجان التنظيمية من الجهات ذات العلاقة إلى وزارة الثقافة تسير بسلاسة وفعالية وستنتهي قبل وقت مبكر من موعد إقامة المهرجان في نوفمبر 2020م، مؤكدًا أن الجدول الزمني لتنفيذ الدورة المقبلة جاء بشكل مناسب للاحتياجات التي تتطلبها المرحلة الانتقالية للمهرجان من حيث وضع تصور جديد للمحتوى والأنشطة والبرامج، إضافة إلى ما تتطلبه عملية نقل الملفات التنظيمية إلى وزارة الثقافة.

ونظمت وزارة الحرس الوطني الدورات الـ34 السابقة، بدءًا من عام 1985، كان خلالها المهرجان منارة وطنية عكست تراث الوطن وتاريخه، وسجلت حضورًا مميزًا على المستويين المحلي والدولي، حيث شهد المهرجان على مدى عمره الممتد لأكثر من ثلاثة عقود زيارة قادة دول وكبار المسؤولين والمفكرين من مختلف دول العالم.