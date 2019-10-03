الجهني: أمطار غزيرة على 4 مناطق مساء اليوم الخميس

توقع الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، أن يكون مساء اليوم الخميس أفضل فرصة لغزارة الأمطار باتجاه مناطق «مكة المكرمة، المدينة المنورة خاصة جنوبها وشمالها الغربي، وجيزان، وغرب الباحة».

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار الجهني إلى أن خرائط الرياح و الرطوبة تبشّر بخير على منطقة مكة المكرمة، خاصة في فترات آخر الظهر والعصر، اليوم الخميس.

وأوضح أن قطبية الهندي هذا العام رقم قياسي جديد لم يُسجل منذ 20 عام، متوقعًا أن تزداد أكثر خلال شهر أكتوبر الجاري وبداية نوفمبر المقبل، مُتابعًا: بشارة خير لمدد رطوبي كبير قادم من المحيط الهندي وبحر العرب نحو منطقتنا».

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وأشار إلى أن هناك زيادة لاحترار البحر الأحمر بشكل كبير ويعتبر بوابة المدد الرطب أثناء نشاط الحالات الممطرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق نجران، وحائل، والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أنّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.