حملة تفتيش تتعقب مخالفي «السعرات الحرارية» بمطاعم مكة

نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، حملة تفتيشية بمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء على المطاعم والمطابخ؛ للتأكُّد من وضع لائحة السعرات الحرارية والإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة الوجبات.

وخلال الحملة التفتيشية، أجرت الفرق الرقابية عدة زيارات شملت عددًا من المطاعم في مكة المكرمة.

وأشار مدير الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة، الدكتور بشير أبو نجم، إلى أنّ الحملة هدفها التأكد من التزام مطاعم الوجبات السريعة وغيرها من المنشآت الغذائية بوضع محتوى الوجبات من السعرات الحرارية على قائمة الوجبات داخل المنشآت الغذائية وتوضيح متوسط الاحتياج اليومي للبالغين من السعرات الحرارية.

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وبين أن هذه الحملة تأتي تماشيًا مع الضوابط التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن إلزام ‏مطاعم الوجبات السريعة العالمية والمحلية بوضع ملصقات توضح مكونات منتجاتهم من العناصر ‏الغذائية والسعرات الحرارية بشكل واضح ومقروء وبارز داخل المطاعم ليتمكن المستهلك من الاطلاع ‏عليها قبل الشراء، مؤكدًا استمرار الحملات التفتيشية والجولات الميدانية المفاجئة وتغطيتها لكل نطاقات البلديات الفرعية بمكة المكرمة.

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة رقابة المواد الغذائية شادي أمبون أهمية الإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات الطعام؛ وذلك للمحافظة على صحة الفرد.

وأشار إلى أن تناول الأغذية المسببة للحساسية حتى لو بكميات ضئيلة، يُسبب مضاعفات سلبية خطيرة لدى الذين يعانون من حساسية تجاه بعض أنواع الأكل، مبينًا بأن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المطاعم المخالفة.