«البيئة» توضح كمية ومنسوب مياه الأمطار في عدة مناطق

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة بكميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة، ومنسوب المياه في بعض السدود، خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستندت في ذلك على التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وبلغت كمية الأمطار، ما يلي :

منطقة مكة المكرمة

الشعبة/ الكامل 2.00 ملم

الجموم7.00 ملم

مدركه8.40 ملم

أحد بني زيد20.00 ملم

المظيليف3.00 ملم

ثريبان9.60 ملم

خميس حرب11.00 ملم

الكامل8.60 ملم

أضم4.40 ملم

جذم17.20 ملم

يلملم2.20 ملم

برحه0.20 ملم

انبوان2.40 ملم

انبوان2.40 ملم

شمال شرق خليص0.20 ملم

مغنيه3.60 ملم

الزيمه12.80 ملم

سبت الجارة3.20 ملم

البزره / خليص59.40 ملم

عسفان0.60 ملم

هدي الشام1.40 ملم

الفيجا / العرضيات3.80 ملم

ثربان19.60 ملم

ثلاثاء الخرم / القنفذه 52.00 ملم

الغريف7.40 ملم

حرة الشرع1.80 ملم

المرقبان2.20 ملم

غميقة23.00 ملم

القرين0.40 ملم

جنوب جده0.20 ملم

الظبية والجمعة0.40 ملم

وادي ستاره2.40 ملم

ام الراكه48.40 ملم

حي جرول9.00 ملم

حي اجياد35.40 ملم

منطقة المدينة المنورة

العيص3.60 ملم

أم ذيان19.40 ملم

الفقيره3.40 ملم

الصلصلة2.20 ملم

العفيرة1.00 ملم

الفقير7.60 ملم

خيف أم ذيان19.40 ملم

الملبنة3.00 ملم

المسيجيد21.00 ملم

الثمد2.00 ملم

البوير0.20 ملم

الفريش1.40 ملم

حمراء الأسد0.40 ملم

شمال الحمنة3.60 ملم

منطقة عسير

المجاردة16.00 ملم

محايل27.00 ملم

ثلوث المنظر0.60 ملم

رجال ألمع20.20 ملم

بحر أبو سكينة5.00 ملم

سد عتود0.20 ملم

ال عامر4.00 ملم

ثربان1.40 ملم

الحبيل1.20 ملم

وادي الحياة3.00 ملم

خاط6.60 ملم

منطقة جازان

جازان30.00 ملم

صبيان7.00 ملم

ضمد73.00 ملم

صامطة11.20 ملم

فيفا13.00 ملم

أبو عريش9.20 ملم

العارضة55.20 ملم

عيبان41.00 ملم

الشقيق10.00 ملم

القوز4.20 ملم

بلغازي7.40 ملم

بيش5.00 ملم

الريث34.80 ملم

سد بيش0.80 ملم

صنبه24.00 ملم

وادي بيش49.40 ملم

الشقيق10.00 ملم

هروب49.80 ملم

الجروف0.40 ملم

منطقة الباحة

المخواه7.00 ملم

ناوان22.20 ملم

الشعراء/ قلوه12.40 ملم

حصن الحبس1.00 ملم

غامد الزناد5.40 ملم

الجرين / قلوه44.00 ملم

قلوة8.00 ملم

ثانيًا: مستوى السدود :

منطقة الرياض

الجزر1.00 متر

الحائر3.00 متر

الحنابج2.35 متر

الشحمة1.90 متر

المجمعة1.60 متر

المشقر0.50 متر

لبن1.20 متر

مزوى1.50 متر

نمار2.50 متر

منطقة مكة المكرمة

الجذبة بشوقب12.00 متر

الجناح14.50 متر

الراغبة3.00 متر

الرامه5.00 متر

السبعان0.50 متر

الشعيراء6.00 متر

اللقيظة3.00 متر

المحند0.50 متر

بطحان الكامل0.50 متر

ثريبان0.50 متر

حجر 0.50 متر

داماء5.00 متر

رابغ29.85 متر

صعب0.50 متر

ضراء0.50 متر

عمت0.50 متر

غريف جدارة0.50 متر

فيضة المسلح1.00 متر

قراض0.50 متر

قنونا23.5 متر

كتنه1.00 متر

كرا قوامة2.00 متر

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لصب5.00 متر

لبة3.00 متر

مرواني11.58 متر

ملكان0.50 متر

ميسان8.00 متر

وادي حلي34.62 متر

وادي فاطمه4.00 متر

باصب0.50 متر

منطقة المدينة المنورة

الترعة1.50 متر

الحصيد0.05 متر

العيص9.40 متر

الفرع6.00 متر

منطقة عسير

ال ثابت1.00 متر

ال عيفه7.00 متر

أبها19.35 متر

أفياض الطلحة2.50 متر

الأخضر آل مسفر8.00 متر

الجوة4.50 متر

الخلصة12.50 متر

الدافعة5.50 متر

الدهناء4.50 متر

الريازة - جاش6.30 متر

السودة8.80 متر

العسران4.40 متر

العمل (زهير)8.00 متر

العيزاء2.50 متر

الغر/ غالبة6.50 متر

الغرابة17.00 متر

الغرة14.00 متر

الفوهة12.00 متر

الفيض18.50 متر

القوباء12.90 متر

الماوين7.00 متر

بدوة19.40 متر

الملك فهد44.80 متر

تبالة21.45 متر

ترجس18.50 متر

تمنية7.40 متر

تندحة9.00 متر

ثما3.70 متر

جبل خاط12.00 متر

جربه المجاردة10.70 متر

جوف آل معمر2.50 متر

جوف الهجلة4.30 متر

حلباء26.50 متر

خثعم4.00 متر

خرص12.00 متر

ذهبان8.00 متر

روضان السليل2.50 متر

سدوان12.00 متر

سروم النماص4.00 متر

شراقب5.50 متر

شعيب شداد4.90 متر

شيبانه11.50 متر

طبب7.30 متر

طريف النماص7.90 متر

عتود الخميس7.90 متر

عتود تهامة21.60 متر

عشران26.00 متر

عمق بللحمر21.60 متر

عوص9.50 متر

عباش12.90 متر

قرضان6.50 متر

محلاة عرعره5.50 متر

مربة11.00 متر

مسكه4.00 متر

نبا6.00 متر

منطقة حائل

عقلة بن جبرين2.00 متر

منطقة جازان

الريث10.00 متر

بيش54.47 متر

جازان12.03 متر

قرى20.00 متر

لجب4.40 متر

وساع21.00 متر

وعال14.00 متر

منطقة نجران

اليباض4.00 متر

السلامة1.00 متر

المحجر1.50 متر

المغوي4.00 متر

المليحة6.00 متر

بدر ا لجنوب3.50 متر

تريمة8.00 متر

ثار4.00 متر

حلال (سروم)4.00 متر

حميران7.00 متر

خضيران6.00 متر

قطن3.00 متر

مخش1.50 متر

نعوان3.00 متر

هداده4.00 متر

ياسان3.50 متر

منطقة الباحة

الأجاعدة3.00 متر

الأحسبة17.29 متر

الجنابين22.20 متر

الحلبة0.50 متر

الخالة3.50 متر

الخرار3.00 متر

الرتق6.50 متر

الصدر12.00 متر

الضحيان10.50 متر

الطليقة5.80 متر

العزيزا4.50 متر

العقيق17.75 متر

القمع2.00 متر

المرباة0.50 متر

المرزوق7.90 متر

المشيرف0.50 متر

المظلمات6.90 متر

الملد (قوب)5.00 متر

أم الرجلين7.00 متر

ثراد9.90 متر

جرب5.00 متر

دوقة7.40 متر

زقط0.90 متر

سبيحة6.00 متر

شدا نيرا11.20 متر

ظرك9.00 متر

ظروه2.50 متر

ماطوة1.50 متر

مدهاس7.75 متر

معشوقة6.70 متر