لقى أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب خمسة آخرين، اليوم الخميس، في حادث تصادم على طريق عفيف، خروجاً من ظلم، فيما باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، الحادثة، وتم نقل جميع الحالات إلى مستشفى ظلم العام.
وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، شادي عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات «٩٩٧»، بمنطقة مكة المكرمة تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم خروجًا من محافظة ظلم باتجاه عفيف على بعد ٢٠ كيلو مترًا.
وعند وصول أول فرقة تبين أن الموقع به أربع وفيات وخمس إصابات، مما استدعى تقديم الخدمة الطبية وطلب الدعم، وتم فرز الحالات بالموقع، وتقديم الخدمات الإسعافية المتكاملة، ونقل المصابين إلى المستشفى حيث صُنفت حالتان بالحرجة وثلاث حالات متوسطة.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 وفيات و5 إصابات في تصادم على «طريق عفيف» ونقل الضحايا لـ«ظلم العام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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