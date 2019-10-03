الأمن العام: الإطاحة بمواطن سرق مركبة في وضع التشغيل بجدة

أعلن الأمن العام، اليوم الخميس، إلقاء القبض على سارق مركبة جنوب محافظة جدة، وسط تأكيدات بأنه ارتكب ثلاث حوادث مماثلة في وقت سابق.
وأشار الأمن العام، عبر تويتر، إلى أنَّ الجهات الأمنية بجدة تلقت بلاغًا عن تعرُّض مركبة من نوع هوندا للسرقة في وضع التشغيل، من قِبَل شخص مجهول.
حدثت الواقعة أمام أحد المحلات التجارية جنوب المحافظة، وأسفرت الجهود الأمنية من ضبط الجاني؛ حيث تبيَّن أنه مواطن في العقد الثالث من العمر.
وقام المتهم بقيادة المركبة المسروقة، وتوفرت الدلائل على امتهانه سرقة المركبات في وضع التشغيل.
وأشار الأمن العام، أنَّه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّ الجاني بسرقة 3 مركبات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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