السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تستضيف انطلاقة الموسم الرياضي للجامعات السعودية



أبها04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

تستضيف جامعة الملك خالد بمقرها في أبها نهاية الأسبوع المقبل، انطلاقة الموسم الرياضي العاشر للجامعات

وأكد رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد بن صالح المزيني، اكتمال الاستعدادات لبدء انطلاق الموسم الرياضي العاشر الذي يتضمن 16 منشطًا ومسابقة رياضية بين الجامعات والكليات بالمملكة، بمشاركة 27 جامعة وكلية، مشيراً إلى أن جامعة الملك خالد بأبها ستشهد انطلاقة أولى تجمعات الموسم العاشر عندما تستضيف بطولة "التايكوندو" يوم الخميس المقبل خلال الفترة من 11 - 13 من شهر صفر الحالي.

وأبان الدكتور المزيني أن الموسم العاشر يضم 11 مسابقة بنظام التجمع وهي التايكوندو والجودو واختراق الضاحية وكرة الطاولة والسباحة والتنس وألعاب القوى والكاراتيه وكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم للصالات ومسابقات ذوي الإعاقة (ألعاب القوى، كرة الهدف)، بالإضافة إلى أربع بطولات تقام بنظام الدوري وهي كرة القدم فئة (أ) وكرة القدم فئة (ب) والكرة الطائرة وكرة السلة.

وأشار إلى أن الفصل الدراسي الثاني من الموسم الحالي سيشهد ولأول مرة تنظيم مسابقات رياضية للطالبات على غرار الطلاب وذلك في الرياض والدمام وجدة، تشمل مسابقات ألعاب القوى والتايكوندو والكاراتيه والتنس وكرة الطاولة وكرة القدم للصالات وكرة السلة والكرة الطائرة.

// انتهى //

13:40ت م

0107



أبها04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واستستضيف جامعة الملك خالد بمقرها في أبها نهاية الأسبوع المقبل، انطلاقة الموسم الرياضي العاشر للجامعات السعودية وأكد رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد بن صالح المزيني، اكتمال الاستعدادات لبدء انطلاق الموسم الرياضي العاشر الذي يتضمن 16 منشطًا ومسابقة رياضية بين الجامعات والكليات بالمملكة، بمشاركة 27 جامعة وكلية، مشيراً إلى أن جامعة الملك خالد بأبها ستشهد انطلاقة أولى تجمعات الموسم العاشر عندما تستضيف بطولة "التايكوندو" يوم الخميس المقبل خلال الفترة من 11 - 13 من شهر صفر الحالي.وأبان الدكتور المزيني أن الموسم العاشر يضم 11 مسابقة بنظام التجمع وهي التايكوندو والجودو واختراق الضاحية وكرة الطاولة والسباحة والتنس وألعاب القوى والكاراتيه وكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم للصالات ومسابقات ذوي الإعاقة (ألعاب القوى، كرة الهدف)، بالإضافة إلى أربع بطولات تقام بنظام الدوري وهي كرة القدم فئة (أ) وكرة القدم فئة (ب) والكرة الطائرة وكرة السلة.وأشار إلى أن الفصل الدراسي الثاني من الموسم الحالي سيشهد ولأول مرة تنظيم مسابقات رياضية للطالبات على غرار الطلاب وذلك في الرياض والدمام وجدة، تشمل مسابقات ألعاب القوى والتايكوندو والكاراتيه والتنس وكرة الطاولة وكرة القدم للصالات وكرة السلة والكرة الطائرة.// انتهى //13:40ت م0107

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.