السعودية اليوم / سمو الأمير سلطان بن سلمان يتلقى اتصالاً من هزاع المنصوري من محطة الفضاء الدولية



الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة

وثمن سموه هذه المكالمة، معبراً عن سعادته بنجاح رحلة المنصوري إلى الفضاء، مبيناً أن هذه الرحلة ستعود بالخير ليس على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بل والمنطقة أيضاً.

من جهته، جدد المنصوري خلال المكالمة الهاتفية التأكيد على أن أحد أهم أسباب شغفه بريادة الفضاء هو الدور الكبير الذي قام به سمو الأمير سلطان بن سلمان حينما قرأ عن رحلة سموه إلى الفضاء عام 1985 م عبر المكوك الفضائي ديسكفري، معبراً في ذات الوقت عن تقديره وشكره لسمو الأمير سلطان بن سلمان والمملكة العربية السعودية عموماً، متمنياً أن يكون هناك المزيد من النجاحات المشتركة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المنصوري أنه حرص على إجراء الاتصال الهاتفي في وقت يستعد فيه لمغادرة محطة الفضاء الدولية تقديراً وعرفاناً لسمو الأمير سلطان بن سلمان الذي كانت رحلته إلى الفضاء قبل 34 عاما ملهمة لكل شعوب المنطقة بريادة الفضاء واكتشاف عوالمه.

// انتهى //

13:39ت م

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الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء أول رائد فضاء عربي مسلم مساء أمس اتصالاً هاتفياً من رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري من محطة الفضاء الدولية.وثمن سموه هذه المكالمة، معبراً عن سعادته بنجاح رحلة المنصوري إلى الفضاء، مبيناً أن هذه الرحلة ستعود بالخير ليس على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بل والمنطقة أيضاً.من جهته، جدد المنصوري خلال المكالمة الهاتفية التأكيد على أن أحد أهم أسباب شغفه بريادة الفضاء هو الدور الكبير الذي قام به سمو الأمير سلطان بن سلمان حينما قرأ عن رحلة سموه إلى الفضاء عام 1985 م عبر المكوك الفضائي ديسكفري، معبراً في ذات الوقت عن تقديره وشكره لسمو الأمير سلطان بن سلمان والمملكة العربية السعودية عموماً، متمنياً أن يكون هناك المزيد من النجاحات المشتركة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.وأوضح المنصوري أنه حرص على إجراء الاتصال الهاتفي في وقت يستعد فيه لمغادرة محطة الفضاء الدولية تقديراً وعرفاناً لسمو الأمير سلطان بن سلمان الذي كانت رحلته إلى الفضاء قبل 34 عاما ملهمة لكل شعوب المنطقة بريادة الفضاء واكتشاف عوالمه.// انتهى //13:39ت م0105

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