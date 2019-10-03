السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تواصل تغطية جلسات ندوة تعليم القرآن بلغة الإشارة وبثها في مختلف قنواتها ومنصاتها الإعلامية



الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفقاً لتوجيه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة تغطية كافة جلسات الندوة الدولية لتعليم القرآن الكريم لذوي الإعاقة "تقويم للواقع واستشراف للمستقبل"، التي تنظمها الوزارة ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، بلغة الإشارة وبثها في مختلف قنوات ومنصات الوزارة الإعلامية.

ويأتي ذلك حرصاً من الوزارة على تمكين أكبر شريحة من ذوي الإعاقة للاستفادة من برامج وأعمال الندوة والبحوث العلمية التي ناقشتها طوال مدة انعقادها، حيث تمثل لغة الإشارة وسيلة التواصل غير الصوتية لذوي الإعاقة وهي الوسيلة الوحيدة العالمية الموحدة التي يستخدمها جميع الناطقين باللغات العالمية.

وقد شرف معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد نيابةً عن الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يوم أمس، الحفل الرسمي لحفل لافتتاح الندوة التي تحظى بمشاركة أكثر من 48 باحثاً وباحثة من 12 دولة حول العالم إلى جانب أكثر من 200 مشارك من الجامعات

فيما تواصل وزارة الشؤون الإسلامية بث وقائع الجلسات للندوة عبر قنواتها الإعلامية المتنوعة وتمكن جميع القنوات من البث عبرها إلى جانب بث تغريدات عبر حسابات الوزارة والمجمع بالفيديو عن الجلسات والفعاليات المصاحبة لها.

// انتهى //

13:38ت م

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الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واستواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفقاً لتوجيه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة تغطية كافة جلسات الندوة الدولية لتعليم القرآن الكريم لذوي الإعاقة "تقويم للواقع واستشراف للمستقبل"، التي تنظمها الوزارة ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، بلغة الإشارة وبثها في مختلف قنوات ومنصات الوزارة الإعلامية.ويأتي ذلك حرصاً من الوزارة على تمكين أكبر شريحة من ذوي الإعاقة للاستفادة من برامج وأعمال الندوة والبحوث العلمية التي ناقشتها طوال مدة انعقادها، حيث تمثل لغة الإشارة وسيلة التواصل غير الصوتية لذوي الإعاقة وهي الوسيلة الوحيدة العالمية الموحدة التي يستخدمها جميع الناطقين باللغات العالمية.وقد شرف معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد نيابةً عن الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يوم أمس، الحفل الرسمي لحفل لافتتاح الندوة التي تحظى بمشاركة أكثر من 48 باحثاً وباحثة من 12 دولة حول العالم إلى جانب أكثر من 200 مشارك من الجامعات السعودية والجمعيات الخيرية والمؤسسات المعنية بخدمة ذوي الإعاقة.فيما تواصل وزارة الشؤون الإسلامية بث وقائع الجلسات للندوة عبر قنواتها الإعلامية المتنوعة وتمكن جميع القنوات من البث عبرها إلى جانب بث تغريدات عبر حسابات الوزارة والمجمع بالفيديو عن الجلسات والفعاليات المصاحبة لها.// انتهى //13:38ت م0104

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