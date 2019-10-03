السعودية اليوم / تعليم المذنب يحتفي بيوم المعلم



المذنب 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

تحتفي إدارة التعليم بمحافظة المذنب باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق يوم السبت القادم .

وأكد مدير التعليم بمحافظة المذنب المكلف سليمان بن إبراهيم الحسياني، أن المعلم له مكانة عظيمة منذ القدم، وأن بلادنا الغالية حريصة على دعم المعلمين والمعلمات وتوفير البيئة المحفزة لهم للقيام بمهامهم ومسؤولياتهم على الوجه الأكمل، ويحظون بالاهتمام والدعم من وزارة التعليم لتعزيز مكانتهم، وبيان دورهم للنهوض بالتعليم ومواءمة مخرجاته بما ينسجم مع رؤى المملكة المستقبلية .

وأوضح مدير التعليم، أنّ الاحتفاء بيوم المعلم العالمي سيتم ابتداءً من الأحد القادم ، ولمدة خمسة أيام تحت شعار " المعلمون الشباب : مستقبل مهنة الأمة " .

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13:36ت م

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