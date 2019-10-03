السعودية اليوم / حرم أمير الرياض تُثمّن جهود المنشآت والأُسر المشغلّة للمقاصف المدرسية في معرض وملتقى"تمكين"



الرياض 4 صفر 1441 الموافق 3 أكتوبر 2019 واس .

افتتحتْ حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود رئيسة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض أمس, معرض وملتقى تمكين للأسر والمنشآت الوطنية الناشئة في المقاصف المدرسية الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلةً في إدارة خدمات الطلاب, بحضور عدد من عضوات مجلس إدارة اللجنة النسائية للتنمية الاجتماعية, وذلك بمقر الابتدائية ٣٨٣ .

وكان في استقبال الأميرة والوفد المرافق لها مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فتح بنت عبدالله العرفج ومديرة إدارة خدمات الطلاب البندري القريني وعدد من قيادات التعليم بالرياض .

وأعربت سمو الأميرة نورة بنت محمد عن سعادتها وفخرها بما شاهدته من إنجازات الأسر الطموحة من بنات الوطن خلال جولتها بالمعرض برفقة عدد من عضوات مجلس إدارة اللجنة النسائية للتنمية الاجتماعية اللاتي يتنافسن لريادة الأعمال بما يخدم المجتمع .

وأشارتْ سموها إلى أنَّ مثل هذه المشاريع المُميَّزة تنبثق من رؤية المملكة 2030 وتُسهم بلاشك في نهضة الوطن بتدوير المال داخلياً بدلاً عن تصديره للخارج ، وهذا من شأنه تقليص مُعدلات البطالة وخفض مستويات تدني المعيشة فضلاً عن توفير فرص عمل للمرأة

وقالت سموها إنَّ أمانة منطقة الرياض تحرص على استثمار هذه المشاريع الناشئة وتدعمها بقوة من نواحٍ عدة أبرزها إقامة مهرجان للتراث والأسر المنتجة يتم من خلاله تنفيذ برامج تدريبية لعمليات الإنتاج مع التركيز على الموارد الطبيعية ومكتسبات البيئة على اختلاف مناطقها في مملكتنا الحبيبة مما يُساعد على زيادة الدخل وتحسين الأوضاع ، سائلة الله أن يُبارك في جهود الجميع وأن يسددهم بالعون والتوفيق .

ثم بدأت فقرات الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبتها فقرة ترحيبية من طالبات الابتدائية (٣٨٣) ، ثم عُرِض فيلم مرئي عن (تمكين ) وتبعه كلمة من الجهات الحاضنة .

واختُتمت فقرات الحفل بنموذجين تحت عنوان " تجربتي في المقصف " الأولى للمشغّلة حصة العتيبي من المنشآت الناشئة، والثانية للمشغّلة حورية العنزي من الأُسر المنتجة.

بعدها كُرِم المشاركون والمنظمون وانطلق الضيوف في جولة لزيارة فصول الطفولة المبكرة في مبنى المدرسة .

من جانبها رحبت المساعد للشئون التعليمية فتح العرفج بسمو الأميرة والحاضرات، منوهة بجهود الحكومة الرشيدة تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين ومن معهم كافة وعلى ما يقدمونه للرقي بأبناء وبنات الوطن وكافة أفراد الشعب ليصل أبناء البلد إلى مصاف الدول المتقدمة .

وقالت العرفج: إن برنامج تمكين ينطلق في مرحلته الثانية بجودة واحترافية للمضي قدماً نحو النجاح - بإذن الله - ونستبشر بأن هذا البرنامج المنبثق من البرنامج الوزاري أُسَرْ أنه سيساهم لتوفير فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات وسيدعم الأسر والمنشآت الوطنية الناشئة من خلال إتاحة فرص العمل في الميدان بما لا يتعارض مع الجودة في تقديم الخدمات وفق الاشتراطات المطلوبة .

ونوهت العرفج بجهود إدارة التعليم بمنطقة الرياض الحثيثة التي ساهمت في إنجاح البرنامج مع جهات خاصة شملت جمعيات خيرية ومراكز تنمية المرأة والقطاع الخاص .

وأوضحت مديرة إدارة خدمات الطلاب البندري القريني أنه شارك في المعرض ٢٤ أسرة ومنشأة مُشغّلة، وهدف إلى تحقيق أهم أولويات الأمن الغذائي للطالب والطالبة وفق الاشتراطات الصحية والأنظمة، فضلاً عن تنفيذ برامج نوعية وتثقيفية تُعزز الوعي بأهمية التغذية المدرسية لأبنائنا وبناتنا الطلاب و محاولة نشر هذه الثقافة في المجتمع .

//انتهى//

13:21ت م

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الرياض 4 صفر 1441 الموافق 3 أكتوبر 2019 واس .افتتحتْ حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود رئيسة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض أمس, معرض وملتقى تمكين للأسر والمنشآت الوطنية الناشئة في المقاصف المدرسية الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلةً في إدارة خدمات الطلاب, بحضور عدد من عضوات مجلس إدارة اللجنة النسائية للتنمية الاجتماعية, وذلك بمقر الابتدائية ٣٨٣ .وكان في استقبال الأميرة والوفد المرافق لها مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فتح بنت عبدالله العرفج ومديرة إدارة خدمات الطلاب البندري القريني وعدد من قيادات التعليم بالرياض .وأعربت سمو الأميرة نورة بنت محمد عن سعادتها وفخرها بما شاهدته من إنجازات الأسر الطموحة من بنات الوطن خلال جولتها بالمعرض برفقة عدد من عضوات مجلس إدارة اللجنة النسائية للتنمية الاجتماعية اللاتي يتنافسن لريادة الأعمال بما يخدم المجتمع .وأشارتْ سموها إلى أنَّ مثل هذه المشاريع المُميَّزة تنبثق من رؤية المملكة 2030 وتُسهم بلاشك في نهضة الوطن بتدوير المال داخلياً بدلاً عن تصديره للخارج ، وهذا من شأنه تقليص مُعدلات البطالة وخفض مستويات تدني المعيشة فضلاً عن توفير فرص عمل للمرأة السعودية تتوافق تماماً مع الضوابط الشرعية مما يُعزّز مُشاركة المواطنين في بناء اقتصاد وطننا الغالي .وقالت سموها إنَّ أمانة منطقة الرياض تحرص على استثمار هذه المشاريع الناشئة وتدعمها بقوة من نواحٍ عدة أبرزها إقامة مهرجان للتراث والأسر المنتجة يتم من خلاله تنفيذ برامج تدريبية لعمليات الإنتاج مع التركيز على الموارد الطبيعية ومكتسبات البيئة على اختلاف مناطقها في مملكتنا الحبيبة مما يُساعد على زيادة الدخل وتحسين الأوضاع ، سائلة الله أن يُبارك في جهود الجميع وأن يسددهم بالعون والتوفيق .ثم بدأت فقرات الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبتها فقرة ترحيبية من طالبات الابتدائية (٣٨٣) ، ثم عُرِض فيلم مرئي عن (تمكين ) وتبعه كلمة من الجهات الحاضنة .واختُتمت فقرات الحفل بنموذجين تحت عنوان " تجربتي في المقصف " الأولى للمشغّلة حصة العتيبي من المنشآت الناشئة، والثانية للمشغّلة حورية العنزي من الأُسر المنتجة.بعدها كُرِم المشاركون والمنظمون وانطلق الضيوف في جولة لزيارة فصول الطفولة المبكرة في مبنى المدرسة .من جانبها رحبت المساعد للشئون التعليمية فتح العرفج بسمو الأميرة والحاضرات، منوهة بجهود الحكومة الرشيدة تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين ومن معهم كافة وعلى ما يقدمونه للرقي بأبناء وبنات الوطن وكافة أفراد الشعب ليصل أبناء البلد إلى مصاف الدول المتقدمة .وقالت العرفج: إن برنامج تمكين ينطلق في مرحلته الثانية بجودة واحترافية للمضي قدماً نحو النجاح - بإذن الله - ونستبشر بأن هذا البرنامج المنبثق من البرنامج الوزاري أُسَرْ أنه سيساهم لتوفير فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات وسيدعم الأسر والمنشآت الوطنية الناشئة من خلال إتاحة فرص العمل في الميدان بما لا يتعارض مع الجودة في تقديم الخدمات وفق الاشتراطات المطلوبة .ونوهت العرفج بجهود إدارة التعليم بمنطقة الرياض الحثيثة التي ساهمت في إنجاح البرنامج مع جهات خاصة شملت جمعيات خيرية ومراكز تنمية المرأة والقطاع الخاص .وأوضحت مديرة إدارة خدمات الطلاب البندري القريني أنه شارك في المعرض ٢٤ أسرة ومنشأة مُشغّلة، وهدف إلى تحقيق أهم أولويات الأمن الغذائي للطالب والطالبة وفق الاشتراطات الصحية والأنظمة، فضلاً عن تنفيذ برامج نوعية وتثقيفية تُعزز الوعي بأهمية التغذية المدرسية لأبنائنا وبناتنا الطلاب و محاولة نشر هذه الثقافة في المجتمع .//انتهى//13:21ت م0102

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.