

جدة 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم اجتماعها مفتوح العضوية للجنة التوجيهية المعنية بالشباب والرياضة لمناقشة واعتماد خطة العمل لتنفيذ استراتيجية المنظمة للشباب، وذلك في مقرها بجدة .

وألقى الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في المنظمة السفير سمير بكر ذياب، كلمة الأمانة العامة، قال فيها: إن التحديات متعددة الأبعاد التي تواجه شباب الدول الأعضاء تتزايد، مشيرا إلى أن معالجتها تقتضي المزيد من التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وتوفير الإمكانيات بين الدول الأعضاء وبين مؤسسات المنظمة المختلفة.

وأضاف السفير ذياب أن هذا الأمر يتطلب تعزيز جهود المنظمة الرامية إلى بناء قدرات الشباب وزيادة توعيتهم وتوعية المؤسسات الشبابية على مبادئ إسلامية تعتمد على أسس السلام والوئام والتعايش السلمي والعدالة والمساواة.

وفيما يتعلق باستراتيجية المنظمة للشباب، أشار السفير إلى أن الهدف الآن هو ترجمتها إلى برامج ملموسة من أجل الاسهام في معالجة التحديات التي تواجه الشباب في العالم الإسلامي.

// انتهى //

13:18ت م

0100





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تدرس ترجمة استراتيجية الشباب إلى برامج ملموسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.