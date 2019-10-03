السعودية اليوم / اتفاقية تعاون بين جامعة الأعمال والتكنولوجيا وجمعية البيئة السعودية لتفعيل البرامج البيئية



جدة 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

وقعت جامعة الأعمال والتكنولوجيا اليوم، اتفاقية تعاون مع جمعية البيئة

وأوضح مدير جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور أسامه الجنادي أنه تم إبرام الاتفاقية مع الجمعية التي تحمل مجموعة من البرامج المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة والتي تتواكب مع توجهات المملكة وتوائم خطط الجامعة الطموحة في هذا الجانب المهم.

وأضاف أن الجامعة قد عملت على العديد من البحوث العلمية المتعلقة بالبيئة في عدة مجالات في مجال المياه والطاقة الشمسية والغذاء، لافتاً إلى أن الاتفاقية تتضمن مجموعة من المحاور لتنفيذ برنامج التوعية البيئية المستدامة وإقامة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل داخل وخارج الجامعة، ودعم البرنامج بحملات إعلامية وإعلانية، وملتقى سنوي لعرض النتائج التي تخدم البيئة، إضافة إلي الشراكة في الأبحاث القائمة التي تعمل عليها الجمعية، وكان من أبرزها أبحاث متعلقة بالحج والعمرة في الجانب البيئي تحت شعار الحج الأخضر.

// انتهى //

13:14ت م

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جدة 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسوقعت جامعة الأعمال والتكنولوجيا اليوم، اتفاقية تعاون مع جمعية البيئة السعودية ، لتفعيل برامج التوعية البيئية المستدامة بما يتلاءم مع البرامج الطموحة التي تواكب رؤية المملكة 2030.وأوضح مدير جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور أسامه الجنادي أنه تم إبرام الاتفاقية مع الجمعية التي تحمل مجموعة من البرامج المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة والتي تتواكب مع توجهات المملكة وتوائم خطط الجامعة الطموحة في هذا الجانب المهم.وأضاف أن الجامعة قد عملت على العديد من البحوث العلمية المتعلقة بالبيئة في عدة مجالات في مجال المياه والطاقة الشمسية والغذاء، لافتاً إلى أن الاتفاقية تتضمن مجموعة من المحاور لتنفيذ برنامج التوعية البيئية المستدامة وإقامة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل داخل وخارج الجامعة، ودعم البرنامج بحملات إعلامية وإعلانية، وملتقى سنوي لعرض النتائج التي تخدم البيئة، إضافة إلي الشراكة في الأبحاث القائمة التي تعمل عليها الجمعية، وكان من أبرزها أبحاث متعلقة بالحج والعمرة في الجانب البيئي تحت شعار الحج الأخضر.// انتهى //13:14ت م0098

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.