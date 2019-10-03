السعودية اليوم / 206 مراكز حضانات أطفال معتمدة ضمن برنامج الدعم "قرة" و 1499 موظفة سعودية مستفيدة من البرنامج



الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن مراكز حضانات وضيافات الأطفال المعتمدة في مختلف مناطق المملكة، ضمن برنامج دعم ضيافة الأطفال (قرة)، وصلت 206 مركزا مسجلا، حيث يمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص الاطلاع على تفاصيل البرنامج للتسجيل والاستفادة من خدماته من خلال الرابط: https://qurrah.sa.

وأشار الصندوق إلى أن إجمالي المستفيدات من برنامج "قرة" وصل إلى 1499 موظفة سعودية مستفيدة من البرنامج.

وأجرى الصندوق تعديلاً على شروط الالتحاق وآلية الدعم، في برنامج "قرة"، وذلك للإسهام في تمكين المرأة في سوق العمل والاستقرار فيه. ويغطي البرنامج جميع مناطق المملكة وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات، بدلاً من بلوغهما أربع سنوات كما كان في الشروط السابقة.

ووفقاً للتعديل الذي أجراه الصندوق على البرنامج، فإن الصندوق يساهم بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: يساهم الصندوق بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: يساهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: يساهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: يساهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة" مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

ويهدف برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة" إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والمساهمة في استقرار النساء السعوديات في وظائفهم، وإيجاد حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.

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13:12ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.