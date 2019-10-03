السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تغلق 60 محالا مخالفا للاشتراطات البلدية



جدة 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

أغلقت أمانة محافظة جدة عبر فروع ثمانية بلدية في المحافظة، ما يقارب من 60 محالا مخالفا للاشتراطات البلدية المتعلقة بسلامة المواد الغذائية، مستهدفة من خلال جولاتها التفتيشية الميدانية التأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية.

وشملت الجولات الميدانية الرقابية التي قامت بها البلديات الفرعية, أم السلم, جدة التاريخية, جدة الجديدة, بريمان, الصفا, أبحر, المليساء, البلد, المحال التجارية والأسواق العامة, إلى جانب معالجة المواقع التي تتجمع بها المياه الراكدة بالمبيدات, ورصد عدد من مخالفات البناء, من أجل أمن وحماية سكان المحافظة من المخالفات البلدية.

كما قامت البلديات بمكافحة التشوه البصري بإزالة اللوحات المخالفة في الأراضي الفضاء والشوارع العامة وإزالة الملصقات الدعائية والعشوائية, لضمان أعمال المتابعة الميدانية ورصد جميع الملاحظات البلدية ومكافحة الظواهر السلبية.

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13:00ت م

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