أمطار غزيرة باتجاه مكة والمدينة وجازان

2019-10-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ، زياد الجهني، توقعاته لطقس اليوم الخميس.

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وتوقع الجهني أن تكون الفرصة أفضل اليوم لغزارة الأمطار باتجاه مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة خاصة جنوبها وشمالها الغربي، وجازان، وغرب الباحة.

وتابع أن خرائط الرياح والرطوبة تبشر بخير على منطقة مكة المكرمة، خاصة في فترات آخر الظهر والعصر، اليوم الخميس.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق نجران، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.