شكرا لقرائتكم خبر عن قبول ترشيح المملكة لرئاسة جمعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قبول الترشيح لصالح المملكة العربية السعودية في الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لتكون المملكة رئيساً لجمعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية «اتحاد باريس».

وتم تعيين المملكة العربية السعودية ممثلة بالرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم لمنصب رئيس جمعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية «اتحاد باريس»، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو» والمنعقدة خلال الفترة 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2019.

وتعد الجمعية إحدى الجمعيات التي تديرها المنظمة ويبلغ عدد أعضائها 175 دولة، كما تتولى الجمعية وضع برنامج أمانة المنظمة وميزانيتها -في ما يتعلق بالاتحاد- لفترة سنتين.

وقد أبرمت اتفاقية باريس عام 1883م وانضمت إليها المملكة عام 2004م.

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كما تم قبول الترشيح أيضاً لتكون المملكة نائباً لرئيس جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع «PCT» ممثلة بالرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم لمنصب نائب رئيس جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع «PCT»وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو» والمنعقدة خلال الفترة 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2019.

وتعد الجمعية إحدى الجمعيات التي تديرها المنظمة ويبلغ عدد أعضائها 152 دولة، حيث تتمثل أبرز مهمات الجمعية في النظر بشأن تقارير وأنشطة المدير العام للمنظمة الخاصة بالاتحـاد وتعتمـدها، وتزود المدير العام بكل التوجيهات اللازمة بخصوص المواضيع التي تدخل في اختصاص الاتحاد؛ وتقر ميزانية السنوات الثلاث الخاصـة به، وتعتمد حساباته الختامية، إضافة إلى تعيين إدارات البحث الدولي.

وقد أبرمت معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع «PCT» عام 1970 وانضمت إليها المملكة عام 2013 وتم قبول ترشيح المملكة نائباً لرئيس جمعية اتحاد معاهدة قانون البراءات «PLT» وتم تعيين المملكة العربية السعودية ممثلة بالمستشار بالهيئة السعودية للملكية الفكرية شايع بن علي الشايع لمنصب نائب رئيس جمعية اتحاد جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات «PLT» وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو» والمنعقدة خلال الفترة 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2019.

وتعد الجمعية إحدى الجمعيات التي تديرها المنظمة ويبلغ عدد أعضائها 42 دولة، وتتمثل أبرز مهمات الجمعية في تناول المسائل المتعلقة بتطوير المعاهدة وتطبيقـها وتسيير أعمالها بما في ذلك اعتماد المعايير الدولية النموذجية وتعديل اللائحة التنفيذية.

وقد أبرمت معاهدة قانون البراءات «PLT» عام 2000 وانضمت إليها المملكة عام 2013، حيث تهدف إلى تنسيق الإجراءات الشكلية المتعلقة بطلبات البراءات الوطنية والإقليمية وسنداتها وتطوير تلك الإجراءات لتيسير الانتفاع بها.