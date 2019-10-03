شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تدرب 300 ممثل سلامة من «التعليم» في 9 مدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء، أولى دورات السلامة في المدارس في مرحلتها الثالثة، وتستهدف ممثلي السلامة في وزارة التعليم في 9 مدن، ابتداء من الأحساء والجوف، تليها بقية المدن، ومنها القصيم، وحفر الباطن، وحائل، وتبوك، ونجران، والباحة، والطائف.

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وأكد مدير دائرة المسؤولية الاجتماعية علي بن فهد الحبيب، أن عدد المستهدفين بالتدريب يتجاوز 300 ممثل سلامة، مبيناً أن هذه البرامج التدريبية تندرج ضمن الشراكة الإستراتيجية بين الشركة ووزارة التعليم، واستكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية، التي استفاد منها أكثر من 600 ممثل وممثلة سلامة في الرياض، وجدة، والدمام، ومكة المكرمة، والدوادمي، والخرج، والمدينة، وأبها.

ويشتمل برنامج الدورة على تقديم مادة علمية مبسطة لغير المتخصصين بالسلامة يشرحها مدربون مختصون بالسلامة، وتركز الدورة على عدة محاور أبرزها مفهوم السلامة، وأساسيات مكافحة الحرائق، وخطة الإخلاء.

يذكر أن هذه الدورات تأتي في سياق التعاون بين السعودية للكهرباء والوزارة في مجال المسؤولية الاجتماعية.