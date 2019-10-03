شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بجانٍ امتهن سرقة المركبات في جدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
ألقت الجهات الأمنية في محافظة جدة على شخص امتهن سرقة المركبات في وضع التشغيل.
وفي التفاصيل، تلقت الجهات الأمنية في محافظة جدة بلاغا عن تعرض مركبة من طراز (هوندا) للسرقة في وضع التشغيل، من قبل شخص مجهول، أمام أحد المحلات التجارية جنوب المحافظة.
وأسفرت الجهود الأمنية عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وبقيادته المركبة المسروقة، حيث توفرت الدلائل على امتهانه سرقة المركبات في وضع التشغيل، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بسرقة 3 مركبات، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.
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