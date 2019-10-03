، الأمن الكويتي يُلاحق فتاة قامت بفعل فاضح قبالة الأبراج ،

محمد بن مسعود - الدمام - رغم أنه لم يتلقَّ أي بلاغ بشأنها.. مقطع فيديو رصد الواقعة

ذكرت صحيفة كويتية نقلًا عن مصدر أمني، أن وزارة الداخلية لم تَتَلقَّ بلاغًا بشأن مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه فتاة وهي ترتدي البكيني بعد أن خلعت رداءها الشفاف؛ مما أثار ضجة في مواقع التواصل.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أبلغ مصدر أمني تابع لمديرية أمن محافظة العاصمة الكويتية، صحيفة "الأنباء"، بأن عمليات وزارة الداخلية لم تتلقَّ أي بلاغ بشأن قيام فتاة -يُرجَّح أنها أوروبية- "بنزع ملابس شفافة كانت ترتديها، وتظهر بالمايوه البكيني -على الأرجح فجرًا- مقابل أبراج الكويت".

وأوضح المصدر الأمني الكويتي، أن عدم ورود بلاغ ضدها؛ جعل دوريات العاصمة لا تتعامل مع هذه الوافدة.

ونُقل عن المصدر أيضًا تأكيده "أن ما صُوّر عن الفتاة يشكّل فعلًا فاضحًا"؛ مرجّحًا في هذا الصدد أن "تقوم إدارة الجرائم الإلكترونية والمباحث الجنائية بملاحقة الفتاة، مع احتمالية إبعادها عن البلاد؛ لتعمدها تصوير مثل هذه المقاطع مقابل أحد معالم الكويت المهمة؛ لا سيما وأن الأبراج لها شهرة عالمية وترتبط باسم الكويت".