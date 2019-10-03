، مالك مدرسة في جدة يوضح ملابسات إصابة طفلة في عينها: هذا كل ما حدث ،

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كشف مالك المدرسة الأهلية التي تعرضت لها طالبة إلى إصابة في عينها، وتقدمت بشكوى لـ"تعليم جدة" عن ملابسات ما حدث، موضحاً أن فصل الطالبة كان به فقرة نشاط حركي بين الطالبات، وفي وجود المعلمة وأثناء ذلك وقعت الطالبة على طرف طاولة الصف البلاستيكية، وتم اصطحابها لطبيبة المدرسة وعمل الإسعافات الأولية لها وإرجاعها للصف بشكل طبيعي جداً لاستكمال اليوم الدراسي.
وتابع: الواقعة كانت يوم الخميس الموافق 20/ 1/ 1440هـ وبعد إبلاغ الأم كما هو متبع حضرت ولية الأمر منفعلة بشكل غير طبيعي مع أنها وجدت ابنتها بحالة ممتازة وأخذتها وذهبت بها للمستشفى، وبعد صدور التقرير من المستشفى الحكومي اتضح سلامة موقف المدرسه بعدم وجود أي أضرار.
وأضاف مالك الروضة يقول: والدة الطالبة وهي زوجة لمواطن كانت قد حضرت للتسجيل دون إحضار أي إثباتات أو أوراق رسمية لابنتها متعللة بوجود مشاكل عائلية لديها وأنها بحاجة إلى وظيفة في المدرسة؛ لأنها العائل الوحيد لأبنائها، وتم رفض طلبها لعدم وجود احتياج حالياً.
وتابع: تم إعطاؤها مهلة أسبوع لاستكمال المستندات الرسمية، ولكنها لم تتجاوب، وعند تواصل الموظفات معها لحضورها واستكمال الأوراق طلبت مجدداً إمهالها وقتاً وقد تم ذلك تقديراً لظروفها، مبيناً أن المدرسة أصرت على ضرورة إحضار مستندات رسمية للطالبة لوضعها في ملفها الرسمي بالمدرسة وحتى الآن لم تحضر الطالبة.
وكانت الخليج 365 قد نشرت خبراً تحت عنوان "تعليم جدة تحقق في شكوى طالبة روضة أصيبت في عينها داخل المدرسة".
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441 12:45 PM
قال: تقرير المستشفى الحكومي أكد سلامة موقف المدرسة بعدم وجود أي أضرارمالك مدرسة في جدة يوضح ملابسات إصابة طفلة في عينها: هذا كل ما حدث
كشف مالك المدرسة الأهلية التي تعرضت لها طالبة إلى إصابة في عينها، وتقدمت بشكوى لـ"تعليم جدة" عن ملابسات ما حدث، موضحاً أن فصل الطالبة كان به فقرة نشاط حركي بين الطالبات، وفي وجود المعلمة وأثناء ذلك وقعت الطالبة على طرف طاولة الصف البلاستيكية، وتم اصطحابها لطبيبة المدرسة وعمل الإسعافات الأولية لها وإرجاعها للصف بشكل طبيعي جداً لاستكمال اليوم الدراسي.
وتابع: الواقعة كانت يوم الخميس الموافق 20/ 1/ 1440هـ وبعد إبلاغ الأم كما هو متبع حضرت ولية الأمر منفعلة بشكل غير طبيعي مع أنها وجدت ابنتها بحالة ممتازة وأخذتها وذهبت بها للمستشفى، وبعد صدور التقرير من المستشفى الحكومي اتضح سلامة موقف المدرسه بعدم وجود أي أضرار.
وأضاف مالك الروضة يقول: والدة الطالبة وهي زوجة لمواطن كانت قد حضرت للتسجيل دون إحضار أي إثباتات أو أوراق رسمية لابنتها متعللة بوجود مشاكل عائلية لديها وأنها بحاجة إلى وظيفة في المدرسة؛ لأنها العائل الوحيد لأبنائها، وتم رفض طلبها لعدم وجود احتياج حالياً.
وتابع: تم إعطاؤها مهلة أسبوع لاستكمال المستندات الرسمية، ولكنها لم تتجاوب، وعند تواصل الموظفات معها لحضورها واستكمال الأوراق طلبت مجدداً إمهالها وقتاً وقد تم ذلك تقديراً لظروفها، مبيناً أن المدرسة أصرت على ضرورة إحضار مستندات رسمية للطالبة لوضعها في ملفها الرسمي بالمدرسة وحتى الآن لم تحضر الطالبة.
وكانت الخليج 365 قد نشرت خبراً تحت عنوان "تعليم جدة تحقق في شكوى طالبة روضة أصيبت في عينها داخل المدرسة".
، مالك مدرسة في جدة يوضح ملابسات إصابة طفلة في عينها: هذا كل ما حدث ،
المصدر : الخليج 365
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