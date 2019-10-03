، 12 ساعة فاصلة.. هكذا ساهمت "الخليج 365 " في العثور على مفقود الليث "اليزيدي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما عبّر شقيقه عن خالص شكره للصحيفة وأكد أنه تَسَلّم أخاه بصحة وعافية

ساهمت "الخليج 365" في أقل من اثنتي عشرة ساعة، في العثور على مفقود الليث عايد بن بركي اليزيدي، بعد أن فُقِد عصر السبت الماضي أثناء خروجه من منزله بمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث.

وفي التفاصيل، تلقّى شقيقه اتصالًا هاتفيًّا قبل قليل، من أحد قراء "الخليج 365" يفيد بالعثور على مفقودهم بأحد المجمعات التجارية على طريق الساحل الدولي شمال الليث.

وأشار إلى أنه تَسَلّم -قبل قليل- المفقود وهو في أتم صحة وعافية ولله الحمد، بعد أن ورده اتصال هاتفي من أحد قراء "الخليج 365".

وعبّر شقيقه، عن خالص شكره وعظيم امتنانه لصحيفة "الخليج 365"، على مساهمتها في العثور على مفقودهم المتغيب منذ خمسة أيام.

وكانت "الخليج 365" قد نشرت مناشدة ذوي المفقود "عايد بن بركي اليزيدي"، الذين ناشدوا قراء "الخليج 365"، المساعدة في البحث عنه، بعدما فُقِد عصر السبت الماضي بمحافظة الليث، في خبر تحت عنوان "اليزيدي مفقود الليث خرج ولم يعد.. وأسرته تناشد البحث عنه".

وقال شقيقه حينها في استغاثة تَلَقّتها "الخليج 365": "خرج شقيقي "عايد" البالغ من العمر 39 عامًا من منزله بمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، عصر السبت الماضي؛ حيث ذهب إلى المحافظة بصحبة شخص آخر وجده على قارعة الطريق، وطلب منه إيصاله إلى إحدى محطات الوقود بالليث، وبالفعل تم إيصاله إلى مبتغاه في تلك المحطة، ومنذ ذلك الوقت وعلى مدى الأيام الماضية لم نعثر عليه".

وأضاف: "يعاني شقيقي من اعتلالات نفسية، وعند خروجه كان يرتدي ثوبًا دون شماغ"؛ مشيرًا إلى أنهم لم يتركوا مكانًا إلا وبحثوا عنه فيه من مستشفيات وحدائق ونحوها، ولم يعثروا عليه، وباءت محاولات بحثهم المستمرة عنه بالفشل خلال الأيام الماضية"؛ وذلك قبل أن يتمكن أحد القراء من العثور عليه شمال المحافظة، وبادر بالاتصال على رقم ذويه المنشور ضمن خبر المناشدة.