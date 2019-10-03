، "أمانة الشرقية" تصدر عدداً خاصاً لمجلة "دروازة" بمناسبة اليوم الوطني الـ89 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضمن أبرز المحطات التاريخية منذ عهد المؤسس وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين

أصدرت أمانة المنطقة الشرقية عدداً خاصاً من مجلة "دروازة" تزامناً مع اليوم الوطني للمملكة الـ89، حرصاً منها على المشاركة الفاعلة في هذه المناسبة الغالية بكل المجالات الميدانية والإعلام ية؛ لما تمثله هذه المناسبة من حدث تاريخي غالٍ يفخر به أبناء الوطن والمقيمون فيه.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الأمانة ومن منطلق حرصها على المشاركة في هذه المناسبة الوطنية المهمة، قامت بإصدار عدد خاص احتوى على العديد من الملفات التي تناولت سيرة المؤسس الملك عبدالعزيز "طيب الله ثراه" وتاريخ تأسيس الدولة ورجالاتها، إضافة إلى سيرة الملوك والتطور الكبير والتنمية التي واكبت كل مرحلة، وكذلك أهم التحولات والتطورات التي ساهمت بشكل كبير في تبوؤ المملكة العربية السعودية مكانة عالمية.

وقال "الصفيان": إن العدد احتوى على عدد من المشاريع الكبيرة التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وبرامجها ومبادراتها.

وأوضح أن المجلة ضمت رؤى ومشاهدات مهمة لمراحل نهضة المملكة، والتطور الكبير على جميع الأصعدة، وتاريخ العلم السعودي وما يرمز إليه، إضافة إلى مواضيع عديدة تضمنت ما تحقق على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وشدد "الصفيان" على أن فريق التحرير في ظل توجيهات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير حرص كل الحرص على إبراز جميع الأحداث التاريخية منذ عهد المؤسس رحمه الله وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ بهدف تقديم مادة إعلامية تليق بمستوى أهمية هذه المناسبة الوطنية وذائقة القارئ.

وقال إن أمانة المنطقة الشرقية وفرت العدد الكافي من النسخ في مناطق التوزيع داخل الأمانة والبلديات وسخرت إمكانية الوصول للمجلة من خلال موقع الأمانة الالكتروني على الرابط:

https://www.eamana.gov.sa/EPMMagzine/V30/index.html#p=1