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تسبب حادث مروري مروع من طرف واحد وقع بطريق ظلم باتجاه عفيف، صباح اليوم، في وفاة 6 من عائلة واحدة وإصابة 3 منها، وتم نقلهم إلى المستشفى.
وتفصيلاً، باشر أمن الطرق والهلال الأحمر، صباح اليوم، حادثاً مروعاً بعد تلقيهما بلاغاً بوقوع حادث مروري من طرف واحد تمثل في انقلاب مركبة من نوع جيب تويوتا على طريق "ظلم- عفيف".
وقد نتج عن الحادث 6 وفيات من عائلة واحدة "زوج وزوجته وأبناء أربعة"، فيما أصيب ثلاثة، وتم نقل المصابين بواسطة الهلال الأحمر لمستشفى ظلم العام لتلقي العلاج.
انقلاب مروع لمركبة عائلة بظلم يُصرع أباً وأماً و4 أبناء ويصيب 3هادي العصيمي الخليج 365 2019-10-03
تسبب حادث مروري مروع من طرف واحد وقع بطريق ظلم باتجاه عفيف، صباح اليوم، في وفاة 6 من عائلة واحدة وإصابة 3 منها، وتم نقلهم إلى المستشفى.
وتفصيلاً، باشر أمن الطرق والهلال الأحمر، صباح اليوم، حادثاً مروعاً بعد تلقيهما بلاغاً بوقوع حادث مروري من طرف واحد تمثل في انقلاب مركبة من نوع جيب تويوتا على طريق "ظلم- عفيف".
وقد نتج عن الحادث 6 وفيات من عائلة واحدة "زوج وزوجته وأبناء أربعة"، فيما أصيب ثلاثة، وتم نقل المصابين بواسطة الهلال الأحمر لمستشفى ظلم العام لتلقي العلاج.
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
12:12 PM
حادث باشره أمن الطرق والهلال الأحمر بعد بلاغ والحالات للمستشفى
تسبب حادث مروري مروع من طرف واحد وقع بطريق ظلم باتجاه عفيف، صباح اليوم، في وفاة 6 من عائلة واحدة وإصابة 3 منها، وتم نقلهم إلى المستشفى.
وتفصيلاً، باشر أمن الطرق والهلال الأحمر، صباح اليوم، حادثاً مروعاً بعد تلقيهما بلاغاً بوقوع حادث مروري من طرف واحد تمثل في انقلاب مركبة من نوع جيب تويوتا على طريق "ظلم- عفيف".
وقد نتج عن الحادث 6 وفيات من عائلة واحدة "زوج وزوجته وأبناء أربعة"، فيما أصيب ثلاثة، وتم نقل المصابين بواسطة الهلال الأحمر لمستشفى ظلم العام لتلقي العلاج.
، انقلاب مروع لمركبة عائلة بظلم يُصرع أباً وأماً و4 أبناء ويصيب 3 ،
المصدر : الخليج 365
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