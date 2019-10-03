، "الشهري" مديرًا تنفيذيًّا لوادي الرياض للتقنية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، قرارًا بتكليف المهندس عثمان بن عبدالله الشهري مديرًا تنفيذيًّا لوادي الرياض للتقنية.
وثمّن المهندس عثمان الشهري ثقة مدير الجامعة على تكليفه بهذه المهمة القيادية؛ راجيًا الله تعالى له الإعانة والسداد على القيام بواجباتها بكل عزم وإخلاص أمام قيادته ووطنه.
"الشهري" مديرًا تنفيذيًّا لوادي الرياض للتقنيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-03
أصدر مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، قرارًا بتكليف المهندس عثمان بن عبدالله الشهري مديرًا تنفيذيًّا لوادي الرياض للتقنية.
وثمّن المهندس عثمان الشهري ثقة مدير الجامعة على تكليفه بهذه المهمة القيادية؛ راجيًا الله تعالى له الإعانة والسداد على القيام بواجباتها بكل عزم وإخلاص أمام قيادته ووطنه.
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
12:12 PM
أصدر مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، قرارًا بتكليف المهندس عثمان بن عبدالله الشهري مديرًا تنفيذيًّا لوادي الرياض للتقنية.
وثمّن المهندس عثمان الشهري ثقة مدير الجامعة على تكليفه بهذه المهمة القيادية؛ راجيًا الله تعالى له الإعانة والسداد على القيام بواجباتها بكل عزم وإخلاص أمام قيادته ووطنه.
، "الشهري" مديرًا تنفيذيًّا لوادي الرياض للتقنية ،
المصدر : الخليج 365
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