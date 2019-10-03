السعودية اليوم / جمعية البر بصبيا تطلق حزمة من الدورات التدريبية للشباب والفتيات



صبيا 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

بدأت جمعية البر الخيرية بمحافظة صبيا أمس، دوراتها التدريبية بمشاركة أكثر من 2000 شاب وفتاة، وذلك بمقر معهد شعاع المعالي التابع للجمعية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية شوقي بن علي العثاثي أن الدورات التي تستمر 6 أشهر، تهدف إلى تأهيل ورفع كفاءة المشاركين والمشاركات واكتساب مهارات جديدة وخبرات تزيد من كفاءة أدائهم، سواء في عمله الحالي، وتحسين مستوى ثقافته مستقبلاً، بما يسهم في تنمية وتطوير الوعي لديهم، أو لبدء مشاريعهم الخاصة بهم إسهاماً في دفع عجلة التنمية، مبيناً أن التدريب يعد العنصر المهم في التأهيل وسد فجوة الأداء بما يلبي الاحتياجات التدريبية في المجالات المتعددة ويحقق الأهداف ويعمل على تحقيق التطور والنماء للإفراد والمؤسسات.

وأشار إلى أن الدورات التدريبية التي ينفذها عدد من المختصين تشتمل على دورة الحاسب الآلي، وصيانة الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية، ورياض الأطفال، والخياطة والتجميل.

ولفت العثاثي إلى أن هناك العديد من الدورات تعمل الجمعية على تنفيذها طوال العام من أجل تحقيق الأهداف وتثقيف الشاب والفتاة ليكونوا مؤهلين للدخول إلى سوق العمل.

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12:39ت م

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