السعودية اليوم / جولات رقابية للتأكد من مطابقة أسماء المنشآت مع سجلاتها التجارية بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

نفذت فرق ميدانية تابعة للإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة المدينة المنورة, وفرع وزارة التجارة بالمنطقة, جولات ميدانية شملت 75 منشأة تجارية في السوق المركزي, للتأكد من مطابقة الاسم التجاري والسجل التجاري لها.

وتأتي الجولات الميدانية ضمن مبادرة تهدف إلى حماية المستهلك من التضليل والوقوع في اللبس, وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية, وتعزيز الثقة بين المستهلك والمنشأة, وضمان عدم التحايل باستخدام أسماء اللوحات على المحال التجارية.

وأسفرت الجولات عن ضبط 68 محلاً غير مطابق للاشتراطات, وعدد 4 رخص منتهية الصلاحية.

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12:13ت م

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