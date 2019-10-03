السعودية اليوم / وزير الداخلية الجزائري يلتقي الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية



الجزائر 4 صفر 1441 هـ الموافق 3 اكتوبر 2019 م واس

التقى وزير الداخلية الجزائري صلاح الدين دحمون بالعاصمة الجزائرية، الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "انتربول" يورغن ستوك، على هامش أعمال الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الأفريقية "الأفريبول" المنعقدة حاليًا في الجزائر.

وبحث الطرفان سٌبل تعزيز التعاون بين المنظمتين الأفريبول والإنتربول خاصة في مجال تبادل الخبرات وتعزيز القدرات والتنسيق الأمني من آجل مكافحة الجريمة العابرة للحدود والوقاية منها.

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12:05ت م

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