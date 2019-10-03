السعودية اليوم / الدفاع المدني بحائل يشارك في ملتقى "بيبان"



حائل 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

تشارك المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل بملتقى "بيبان" في نسخته السابعة الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، تحت عنوان "للطموح فكرة وللنجاح بيبان" بالمنطقة، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أمس، بمعرض عن برامج وتطبيقات الدفاع المدني الإلكترونية.

وأوضح مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد عبدالله الركيان أن المعرض الذي يستمر أربعة أيام، يهدف إلى التعريف ببرامج التراخيص الإلكترونية التي تصدرها المديرية لأصاحب المنشآت، مشيراً إلى أن التطبيقات الإلكترونية تسهل على صاحب المنشأة الحصول على الترخيص بيسر وسهولة كما تقدم المديرية خلال المشاركة عدد من المحاضرات والبرامج التوعوية للتبصير بأسباب الحوادث وسبل الوقاية منها.

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11:34ت م

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