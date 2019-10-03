السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير



أبها 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وتنومة, وخميس مشيط, ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب, ومحايل.

وتوقعت الأرصاد أن يصاحب هذه الأمطار تساقط البرَد على بعض المواقع، إضافة إلى جريان السيول في عددٍ من أودية منطقة عسير.

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11:31ت م

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