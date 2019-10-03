السعودية اليوم / وزير السياحه الكمبودي يستقبل السفير السويلم



الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

‏التقى معالي وزير السياحة الكمبودي ثونغ خون في العاصمة بنوم بنه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام ومملكة كمبوديا سعود بن فهد السويلم

وحرى خلال اللقاء بحث سبل تنمية العلاقات الثنائية وتبادل السياحة بين البلدين وتسهيل دخول السائحين السعوديين لكمبوديا.

// انتهى //

11:30ت م

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