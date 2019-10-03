- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم لجان بالشورى تناقش مقترحات تعزيز برامج الطاقة الذرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لجان بالشورى تناقش مقترحات تعزيز برامج الطاقة الذرية
متابعات الخليج 365 - واس
عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى أمس، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، اجتماعاً لمناقشة التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة للعام المالي 1439 / 1440هـ، بحضور معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان.
وناقشت اللجنة عدداً من الرؤى والتوجهات ومبادرات المدينة في رؤية المملكة 2030 ضمن مكونات المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، والتحديات التي تواجهها المدينة والحلول المقترحة.
وفي نهاية الاجتماع خلص المجتمعون إلى عدد من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز برامج الطاقة الذرية والمتجددة في المملكة.
كما عقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى أمس، برئاسة عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الدكتور سعود بن ليلي الرويلي، اجتماعاً مع عدد من مسؤولي وزارة البيئة والمياه والزراعة يتقدمهم وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور عبدالعزيز بن محارب الشيباني وذلك لمناقشة التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1439/1440هـ.
وجرى خلال الاجتماع طرح عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال الوزارة وما تضمنه التقرير السنوي بشأنها، حيث أجاب مسؤولي وزارة البيئة والمياه والزراعة عن أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة.
كانت هذه تفاصيل خبر لجان بالشورى تناقش مقترحات تعزيز برامج الطاقة الذرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.