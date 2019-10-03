إطلاق نار وقطع طرق.. ماذا يحدث في العراق الآن ؟

2019-10-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

تشهد العراق الآن تطورات في الأوضاع بعد أن قطعت القوات الأمنية الطرق الرئيسية بين الأحياء في العاصمة العراقية، في الوقت الذي رفضت فيه بعض مناطق بغداد الاستجابة لحظر التجول الذي فرضته الحكومة العراقية.

وفي محاولة منها لمنع الاحتجاجات التي تجتاح بعض المناطق في العراق الآن عمدت القوات الأمنية العراقية صباح الخميس إلى قطع الطرق الرئيسية بين أحيائها، بحسب ما ذكر مراسل سكاي نيوز.

كما تشهد العراق الآن إطلاق نار في العاصمة على خلفية الاحتجاجات المستمرة لليوم الثالث على التوالي رغم قرار حظر التجوال في بغداد، وفقا لوكالة فرانس برس.

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وتأتي هذه التطورات بعد تقارير أفادت بأن بعض مناطق بغداد الاستجابة لحظر التجول في بغداد بدءاً من فجر الخميس حتى إشعار آخر الذي أعلنه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الأربعاء.

وجاء قرار عبد المهدي بحظر التجول في العاصمة العراقية بعد مقتل 11 شخصاً في مناطق مختلفة من العراق وإصابة أكثر من 400 في يومين من الاحتجاجات.

وكان مجلس محافظة بغداد قرر أيضاً تعطيل العمل اليوم الخميس في كل الدوائر التابعة له، بينما قررت السلطات العراقية، مساء الأربعاء، إعادة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد.