طريقة حذف راتب الزوجة في حساب المواطن

2019-10-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن طريقة حذف راتب الزوجة في البرنامج.

وقال حساب متابعات الخليج 365 ردًا على مستفيد يريد حذف راتب زوجته: يجب عليك تعديل الحالة الوظيفية أولاً من أيقونة (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين) إلى “لا توجد وظيفة” وحفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) وحذف الدخل المسجل للتابع والضغط على زر حفظ.

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وأعلن المتحدث الرسمي باسم حساب متابعات الخليج 365، سلطان القحطاني، الثلاثاء الماضي، أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 نفّذ أكثر من 975 ألف عملية في الربع الثالث لعام 2019.

وأجرى برنامج حساب متابعات الخليج 365 14 ألف طلب من خلال خدمة صوتك مسموع، كما تلقى مركز الاتصال 493 ألف اتصال، وبلغ عدد الطلبات التقنية 67 ألف طلب.

وبلغ عدد طلبات الأهلية والاستحقاق 207 آلاف طلب، بينما بلغت أعداد عمليات التحقق من المستندات 87 ألف مستند.

وأضاف القحطاني أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 تلقى 107 آلاف طلب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.