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2019-10-03 هذه أهمية مقاعد الأطفال في السيارات متابعات الخليج 365 - الرياض قدمت وزارة الصحة بعض التوضيحات بشأن أهمية مقاعد الأطفال في السيارات.

وأكدت الصحة أن مقاعد الأطفال تحافظ على الطفل، وتقيه من الصدمات ومخاطر الحوادث، كما أنها تساعد قائد المركبة على التركيز أثناء القيادة، وتحمي جسد الطفل.

ولفتت الصحة إلى أن مقاعد الأطفال تحمي رأس الطفل والكتف والعمود الفقري.







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