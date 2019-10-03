شكرا لقرائتكم إغلاق 9 منشآت مخالفة لأنظمة العمل في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-03 إغلاق 9 منشآت مخالفة لأنظمة العمل في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أغلقت بلدية العليا التابعة لأمانة منطقة الرياض بمشاركة وزارة العمل والضبط الإداري 9 منشآت في عدد من المجمعات التجارية لمخالفتها أنظمة وزارة العمل. Advertisements وأوضحت أمانة الرياض أنه تم إغلاق المنشآت بسبب عدم حصولها على تراخيص نظامية تخول لها مزاولة النشاط، فيما جرى تطبيق اللوائح الجزائية بحق المخالفين.







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