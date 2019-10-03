الان تتابع عاجل.. المحكمة الجزائية تبدأ في محاكمة 45 متهمًا شاركوا في تفجيرات عدة مساجد واستهداف رجال الأمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 3 دقائق - 12:21 م, 3 أكتوبر 2019 م التعليقات: 0 عاجل .. المحكمة الجزائية تبدأ في محاكمة 45 متهمًا شاركوا في تفجيرات عدة مساجد واستهداف رجال الأمن

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