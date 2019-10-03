"الأرصاد" تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيها متقدما عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مثيرة للأتربة ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد وانعدام لمدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل: أضم، الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، الكامل، وميسان.

وأشارت إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الـ 12 ظهرا وتستمر حتى الـ 9 مساء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من جهتها الجميع لأخذ الحيطة، والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنية السلامة للجميع، وأن يجعلها الله سقيا خير وبركة.