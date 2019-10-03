السعودية | السعودية.. تنبيه من حالة مناخية على مكة تستمر 9 ساعات

شكرا لقرائتكم السعودية.. تنبيه من حالة مناخية على مكة تستمر 9 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، اليوم الخميس، تنبيهاً متقدماً لعدد من المحافظات والمراكز في منطقة مكة المكرمة.

وأصدرت الهيئة تنبيهاً عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مثيرة للأتربة ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وانعدام لمدى الرؤية الأفقية، وذلك في محافظات ومراكز أضم والجموم والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل وميسان.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ12 ظهراً اليوم الخميس وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة السكان لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول. كما دعت سكان هذه المناطق لاتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية.