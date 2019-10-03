، وزير الطاقة: طَوَيْنا صفحة هجمات أرامكو وأمامنا تحديات جديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشف أن إنتاج السعودية حالياً يبلغ 11.3 مليون برميل يومياً

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إن المملكة استعادت بالكامل إنتاج النفط بعد هجوم على منشأتين تابعتين لها في الشهر الماضي، وإنها تركز حالياً على إدراج شركتها العملاقة للطاقة أرامكو السعودية.

ووفق ما نقلته "رويترز"، أبلغ الوزير مؤتمراً للطاقة في موسكو يوم الخميس أن طاقة إنتاج النفط حالياً في المملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يومياً.