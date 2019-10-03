، جدة.. "بلدية طيبة" ترصد عددًا من المخالفات تتعلق بالنظافة والمرافق العامة ،

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رصدت بلدية طيبة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، عددًا من المخالفات البلدية المتنوعة ضمن نطاق الحي؛ حيث جرى إشعار عدد 19 محلًّا تجاريًّا ومعالجة 32 ملاحظة تتعلق بالنظافة والمرافق العامة.
وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية فيصل محمد المالكي، أن الجولات شملت العديد من المنشآت التجارية والصحية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، بالإضافة إلى رصد نحو 20 مخالفة صحية بجانب إغلاق 10 محلات مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، بعد 34 جولة ميدانية قام بها المراقبون؛ مضيفًا أن 4 من المحلات استوفت الشروط البلدية.
وأضاف المالكي، أن الجولات شملت 31 جولة تفتيشية على المباني، وتم إشعار 19 من المواقع المرصودة، بالإضافة لـ12 موقعًا تمت مخالفتها سابقًا، وفيما يخص أعمال النظافة بنطاق الحي؛ جرى معالجة 16 ملاحظة، بالإضافة لـ16 ملاحظة تتعلق بـالحفر الوعائية وإصلاح أعمدة إنارة ومعالجة رصف؛ مضيفًا أنه تم رصد عدد 44 موقع تجمع مياه تم معالجتها بمبيدات الرش.
وأشار إلى أنه جرى إنهاء إجراءات عدد 28 معاملة متعلقة بإيصال تيار كهربائي للمنازل غير مملوكة بصكوك شرعية، عن طريق اعتمادها إلكترونيًّا وإرسالها لشركة الكهرباء.
جدة.. "بلدية طيبة" ترصد عددًا من المخالفات تتعلق بالنظافة والمرافق العامةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-03
رصدت بلدية طيبة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، عددًا من المخالفات البلدية المتنوعة ضمن نطاق الحي؛ حيث جرى إشعار عدد 19 محلًّا تجاريًّا ومعالجة 32 ملاحظة تتعلق بالنظافة والمرافق العامة.
وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية فيصل محمد المالكي، أن الجولات شملت العديد من المنشآت التجارية والصحية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، بالإضافة إلى رصد نحو 20 مخالفة صحية بجانب إغلاق 10 محلات مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، بعد 34 جولة ميدانية قام بها المراقبون؛ مضيفًا أن 4 من المحلات استوفت الشروط البلدية.
وأضاف المالكي، أن الجولات شملت 31 جولة تفتيشية على المباني، وتم إشعار 19 من المواقع المرصودة، بالإضافة لـ12 موقعًا تمت مخالفتها سابقًا، وفيما يخص أعمال النظافة بنطاق الحي؛ جرى معالجة 16 ملاحظة، بالإضافة لـ16 ملاحظة تتعلق بـالحفر الوعائية وإصلاح أعمدة إنارة ومعالجة رصف؛ مضيفًا أنه تم رصد عدد 44 موقع تجمع مياه تم معالجتها بمبيدات الرش.
وأشار إلى أنه جرى إنهاء إجراءات عدد 28 معاملة متعلقة بإيصال تيار كهربائي للمنازل غير مملوكة بصكوك شرعية، عن طريق اعتمادها إلكترونيًّا وإرسالها لشركة الكهرباء.
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
10:43 AM
أشعرت 19 محلًّا وعالجت 32 ملاحظة خلال جولاتها على المنشآت التجارية والصحية
رصدت بلدية طيبة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، عددًا من المخالفات البلدية المتنوعة ضمن نطاق الحي؛ حيث جرى إشعار عدد 19 محلًّا تجاريًّا ومعالجة 32 ملاحظة تتعلق بالنظافة والمرافق العامة.
وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية فيصل محمد المالكي، أن الجولات شملت العديد من المنشآت التجارية والصحية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، بالإضافة إلى رصد نحو 20 مخالفة صحية بجانب إغلاق 10 محلات مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، بعد 34 جولة ميدانية قام بها المراقبون؛ مضيفًا أن 4 من المحلات استوفت الشروط البلدية.
وأضاف المالكي، أن الجولات شملت 31 جولة تفتيشية على المباني، وتم إشعار 19 من المواقع المرصودة، بالإضافة لـ12 موقعًا تمت مخالفتها سابقًا، وفيما يخص أعمال النظافة بنطاق الحي؛ جرى معالجة 16 ملاحظة، بالإضافة لـ16 ملاحظة تتعلق بـالحفر الوعائية وإصلاح أعمدة إنارة ومعالجة رصف؛ مضيفًا أنه تم رصد عدد 44 موقع تجمع مياه تم معالجتها بمبيدات الرش.
وأشار إلى أنه جرى إنهاء إجراءات عدد 28 معاملة متعلقة بإيصال تيار كهربائي للمنازل غير مملوكة بصكوك شرعية، عن طريق اعتمادها إلكترونيًّا وإرسالها لشركة الكهرباء.
، جدة.. "بلدية طيبة" ترصد عددًا من المخالفات تتعلق بالنظافة والمرافق العامة ،
المصدر : الخليج 365
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