الأردنية علا الفارس تنتقد إدارة قناة ام بي سي

تضامنت الاردنية علا الفارس التي تعمل مذيعة في قناة الجزيرة، مع زميلتها في الوسط الإعلامي سارة عبد العزيز بعد أن نشرت فيديو عبر حسابها الشخصي تهاجم فيه إدارة قناة ام بي سي السعودية، مطالبة بتغيير إداراتها لمسؤول سعودي.

وعلقت الاعلامية علا الفارس على فيديو نشرته صديقتها سارة عبد العزيز، مهاجمة قناة ام بي سي وإداراتها، قائلةً:" وشهد شاهدٌ من أهلها، وماذا عن سعود الدوسري الذي قتله الاكتئاب بعد التهميش والمعاملة القذرة، محمد الشهري، لجين عمران، وغيرهم فهم كُثرُ أعطوهم الأمان".

تابعت في تغريدتها عبر حسابها الشخصي، "اسمعوا، ألا تقولون إنكم أهل الحق، فانتصروا له على الأقل لأبنائكم .. وين حسابات دعاة الوطنية عنه، ولا تخافوا ما يعطيكم مساحة ظهور".

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وسابقاً شنت الاعلامية السعودية سارة عبد العزيز، هجوماً رداً على مدى إمكانية عودتها للقناة ام بي سي وتقديم برامج، قائلةً عبر مقطع فيديو قصير على حسابها الشخصي:" لما يكون مدير القناة سعودي سأعود".

يذكر أنه سبق لسارة أن التحقت بقناة mbc لتكون بديلة للإعلامية الأردنية علا الفارس في تقديم النشرة التاسعة، ولكنها لم تستمر طويلا، حيث أعطيت برنامجاً ولم تقدم منه سوى حلقة واحدة، لأنها ترفض الظلم وتحترم القوانين، وفقاً لموقع عربي 21.

كانت علا الفارس أعلنت عن انتهاء عملها في قناة ام بي سي في فبراير العام الماضي، على خلفية تغريده نشرتها على منصة تويتر حول قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس، بدعوى إساءتها للشعب السعودي.