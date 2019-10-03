رائد الفضاء الإماراتي يلتقط صورة لمكة المكرمة من الفضاء

شارك عربي إماراتي الجنسية، الذي يعد أحد أول رائدي فضاء إماراتيين، عبر حسابه الشخصي على منصة التدوينات "تويتر" صورةً من أعلى الفضاء تظهر فيها مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية.

وظهرت الصورة التي التقطتها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، مكة المكرمة من الفضاء وعلق عليها:" "صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة".

نشر أيضاً منذ ساعات قليلة عبر حسابها الشخصي صورةً تظهر فيه بَطين ليوا مسقط رأسه في أبو ظبي ليلاً، معلقاً: "من هنا بدأ كل شي، من كثبان ليوا في الربع الخالي. نظرت للغيوم وحلمت بأن أصبح طياراً، ونظرت للنجوم وحلمت بأن أصبح رائد فضاء. واليوم أنظر إليك يا وطني من الطرف الآخر وأحلم أن أعود إليك لأقبل ترابك الطاهر بعد أن شارفت المهمة على الانتهاء. حلم بدأ من الصحراء أعانق به الآن الفضاء." بطي

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يشار الى أن مؤخراً عند وصوله محطة الفضاء الدولية، نشر صورةً من الفضاء معبراً عن فخره وسعادته لوصوله، وقال " وأخيراً، أوثّق حلمي من الجانب الآخر من السماء"، وفقاً لموقع عربي 21

يذكر مؤخراً أن مركز محمد بن راشد للفضاء أعلن عن اختيار هزاع المنصوري ليكون رائد الفضاء الأساسي في مَهمة الانطلاق إلى الفضاء، ليصبح أول إماراتي وثالث رائد فضاء عربي يذهب إلى محطة الفضاء الدولية ضمن بعثة فضاء روسية، وحملته مركبة "سويوز إم إس 15" من محطة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان بتاريخ 25 سبتمبر 2019، وسيعود على متن المركبة "سويوز إم إس 12" يوم 3 أكتوبر 2019.



