أحدهم تزوج امرأة على ذمة رجل آخر.. استعدادت لبدء محاكمة أخطر 3 دواعش في قضية خلية الأطفال

نقلت صحيفة “عكاظ”، عن مصادر صحفية قولها إن هناك استعدادات تجري لبدء محاكمة 3 إرهابيين من أخطر عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي ضمن 45 إرهابيًا فيما يُعرف بـ”خلية الأطفال”؛ المتورطة في تفجير المساجد في المملكة واغتيال رجال الأمن.

وأوضحت الصحيفة أن أولهم؛ الإرهابي “عقاب معجب قزعان العتيبي”؛ الذي كان له دور في تأسيس خلاياه الشيطانية التي عملت على استقطاب العناصر وتفريخهم داخل السعودية، وانضم لتنظيم “داعش” في سوريا، ثم عاد إلى السعودية عبر طريق طويل ووعر عبر منطقة جازان.

وأشارت إلى أن “العتيبي” شارك في إطلاق النار على المصلين في مسجد الدالوة بالأحساء، وتفجير مسجد قوات الطوارئ في عسير، وله علاقة بحادثة اغتيال الشهيد العميد كتاب ماجد كتاب الحمادي العتيبي واغتيال رجل أمن في منطقة الخزن الاستراتيجي، وتأسيس مصنع للمتفجرات في محافظة ضرماء.

أما عن الإرهابي الثاني؛ ذكرت الصحيفة أنه سويلم هادي الرويلي، أحد منفذي جريمة الدالوة، والمتورط في تفجير مسجد الطوارئ، إذ وفر المأوى لرفيقه الإرهابي عقاب في دومة الجندل.

وأضافت الصحيفة: تزوج “الرويلي” من امرأة متزوجة لبضعة أشهر واكتفى لإتمام الزواج بشهادة من قام بإيوائهما في مسكنه، وهذه المرأة هلكت بعد أن باغتت رجال الأمن برشاش كان بيدها.

وبحسب “عكاظ”، فإن أخطر الإرهابيين، هو “عبدالملك البعادي” والذي نجح في تجنيد “خلية الأطفال”؛ ومعظمهم من أقاربه وأصدقائه ممن تأثروا بالفكر السطحي للتنظيم الذي يحمله البعادي، واستهدفت الخلية المصلين ورجال الأمن وقام بأخذ البيعة منهم وأرسلها لعناصر التنظيم.

وأضافت الصحيفة أن الإرهابي خطط وشارك مع 5 أشخاص آخرين لاغتيال رجال الأمن، ومن بين ضحاياه الشهيد ماجد الغامدي من أمن المنشآت.