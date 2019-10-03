إمارة جازان تكشف حقيقة تعليق الدراسة اليوم الخميس

نفى مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة جازان عادل الزائري، ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن توجيه أمير المنطقة بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بتعليق الدراسة اليوم (الخميس) بناء على تقارير الأحوال الجوية مؤكدا وفقًا لـ«عكاظ» عدم صحة ذلك.
وأكد الزائري أن ما يشاع غير صحيح، كما أهاب بأخذ المعلومات من مصادرها او عن طريق حساب الإمارة الموثق في موقع تويتر والابتعاد عن نشر الشائعات.
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