عاجل اليمن : المبعوث الأممي يكشف قبل قليل مخبأ عبدالملك الحوثي في هذه المدينة اليمنية ويغادر صنعاء فورًا .. وهذا حدث أثناء اللقاء

شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي يكشف قبل قليل مخبأ عبدالملك الحوثي في هذه المدينة اليمنية ويغادر صنعاء فورًا .. وهذا حدث أثناء اللقاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفث، عن نتائج مثمرة خلال زيارته لصنعاء ولقائه قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًا.

وكان غريقث قد وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء امس في زيارة وصفت بالمفاجئة ولم يتم الاعلان عنها .

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وقال السيد مارتن، في تغريده على" تويتر" إنه عقد لقاء مثمراً مع عبد الملك الحوثي، دون أن يشير إلى لقاءاته الأخرى، موضحا أن اللقاء ناقش السبل للبناء على مبادرة الانقلابيين الحوثيين الأخيرة دعماً للتهدئة الفورية واستئناف عملية السلام في اليمن.

وغادر المبعوث الاممي" اليوم الأربعاء" صنعاء بعد زيارة استغرقت يومين التقى خلالها زعيم الميليشيات الانقلابية عبد الملك الحوثي، ومهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للانقلابيين.

وتركّزت مباحثات غريفث، في صنعاء حول جهود الأمم المتحدة لمواصلة مساعي السلام، وتنفيذ آليات خفض التصعيد وتثبيت الهدنة في الحديدة تمهيداً لاستكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم، كما تم بحث فرص الانتقال إلى مشاورات سياسية بشأن التسوية الشاملة للأزمة اليمنية.