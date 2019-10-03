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تستعد شركة “غوغل” في أكتوبر الجاري للكشف عن الجيل الجديد من هواتف Pixel التي ستحمل للمستخدمين ميزات لم يشهدوها من قبل في الهواتف الذكية.
ومن بين أهم هذه الميزات ستكون ميزة Live Caption التي ستعتمد على الذكاء الصناعي لتحويل الكلام في مقاطع الفيديو إلى كلمات مقروءة عبر تقنية الترجمة الفورية.
ويمكن لهذه الميزة، التي ستعمل مع تطبيقات “يوتيوب” وفيسبوك” و”إنستغرام” وغيرها من البرامج، أن تسهّل حياة الصمّ وضعيفي السمع إلى حد كبير، وتمكّنهم من التواصل عبر الفيديو مع الآخرين، كما ستساعد المستخدمين على مشاهدة الفيديوهات دون الحاجة إلى رفع مستوى الصوت وإزعاج الآخرين، في حال تواجدهم في وسائل النقل أو الأماكن العامة.
ومن المفترض أن تطرح “غوغل” هواتف Pixel 4 التي تدعم هذه الميزة منتصف أكتوبر الجاري، بسعر يتراوح ما بين 650 و800 دولار.
وستأتي تلك الهواتف بكاميرات ذات قدرات تصوير كبيرة، وستتميز بسرعة فائقة في التعامل مع البيانات والإنترنت، وستعمل مع نظام “أندرويد-10” أحدث أنظمة “غوغل” المخصصة للأجهزة الذكية، وتزود بميزة تسمح للمستخدم التحكم بالهاتف عن بعد عبر إيماءات اليد.
كانت هذه تفاصيل خبر هواتف “غوغل” القادمة ستأتي بميزة غير مسبوقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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