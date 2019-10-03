الراصد «الحربي» يحدد موعد الأجواء الشتوية بالشمال

توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، انخفاض درجات الحرارة دون الأربعين نهارًا الأسبوع المقبل، على عدة مناطق بالمملكة والكويت.

وأشار الراصد الجوي الحربي، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، إلى وجود أجواء شبه شتوية شمال السعودية خلال الأسبوع المقبل.

من جانبه، توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، خارطة الأمطار المتوقعة على عدة مناطق اليوم الخميس، قائلًا، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: إنَّ الأمطار المتوقعة اليوم، ستكون خفيفة ومحدودة نواحي رفحاء، ومن خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة حائل وجنوب منطقة الجوف وشرق وجنوب شرق منطقة تبوك.

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ومن متوسطة إلى غزيرة على أجزاء واسعة من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، ومن متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق نجران، وحائل، والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أنّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.